الخارجية: المملكة تعرب عن تعازيها ومواساتها لليابان في ضحايا الزلزال

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أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها لليابان وشعبها الصديق، وذلك جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، وتسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص. اضافة اعلان





المملكة تعلن تضامنها مع حكومة اليابان:





وعبّرت الوزارة عن تضامن ووقوف المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً جراء هذا المصاب الأليم، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.في وقت سابق، أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إيشيكاوا إلى 48 قتيلاً.ارتفاع عدد الضحايا إلى 48 قتيلًاوقالت السلطات اليابانية إن حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب اليابان في أول أيام العام الجديد ارتفع إلى 48 قتيلا، مع إرسال الآلاف من أفراد الجيش ورجال الإطفاء ورجال الشرطة من أنحاء البلاد إلى المنطقة الأكثر تضررًا في شبه جزيرة نوتو النائية نسبيًا في مقاطعة إيشيكاوا.تحذير من موجات تسوناميوقع الزلزال الذي أشارت التقارير الأولية إلى أن قوته 7.6 درجة بعد ظهر الاثنين، مما دفع سكانا في بعض المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة، بينما ضربت أمواج تسونامي الساحل الغربي لليابان وجرفت بعض السيارات والمنازل في البحر.اليابان تتعرض لـ155 زلزالًا منذ أمسوتعرض وسط اليابان لـ155 زلزالاً بين الساعة 16,00 الاثنين والساعة 09,00 الثلاثاء، ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات.وصباح اليوم، شعر السكان بست هزات قوية، وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حدوث أمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، لكنها عادت لتخفض هذا التوقع إلى ثلاثة أمتار.انقطاع الكهرباء عن حوالى 33.500 منزلوانقطعت الكهرباء عن حوالى 33.500 منزل في مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيجاتا، وكلها تقع على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.كما تم إغلاق بعض الطرق الرئيسة في محيط مركز الزلازل، وعلقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو.