التعاون الإسلامي: تعليق تمويل "الأونروا" يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

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أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار العديد من الدول , التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وعدّت القرار عقاب جماعي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.