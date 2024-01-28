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التعاون الإسلامي: تعليق تمويل "الأونروا" يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة

التعاون الإسلام
التعاون الإسلام
أ أ
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 أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار العديد من الدول , التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وعدّت القرار عقاب جماعي من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

 

تعليق تمويل الأونروااضافة اعلان
 ودعت المنظمة هذه الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة إسداء خدماتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وبخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفًا عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان العسكري منذ 114 يومًا، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين، إضافة إلى التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشآت الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء.
 وحذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظمة.

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