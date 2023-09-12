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46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 46 درجة في الأحساء.
وأضاف أنه سجل اليوم 45 درجة في الدمام وحفر الباطن، و44 درجة في الرياض والدهناء والصمان والتنهات، و43 في المدينة و41 في مكة.

درجات الحرارة الصغرى
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
أبها 16، والباحة 17، والقريات 20، وطريف 21 والطائف 22 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء
وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار مصحوبة برياح مغبرة.


3 ساعات في اليوم لا تتعرضوا خلالها لأشعة الشمس
كما حذر مركز الأرصاد من ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة.
وطالب الجميع بضرورة اتباع تعليمات السلامة الصحية، مبينًا أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى الثالثة عصرًا.

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