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خبير طقس يُحذر من حالة مطرية ورياح مغبرة على هذه المناطق

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حالة مطرية ورياح مغبرة
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية متفاوتة مصحوبة برياح مغبرة، وتساقط حبات البرد على مناطق مختلفة من المملكة.اضافة اعلان

حالة مطرية على مكة وجازان وعسير والباحة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.
وأضاف أن الحالة المطرية تمتد إلى تهامة من تلك المناطق وتمتد الأمطار إلى أجزاء متفرقة من اليمن وسلطنة غمان، وتسبق برياح نشطة ومغبرة.

أمطار وسيول وضباب

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.
وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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