عاجل.. إتاحة حجز باقات الحج لهذه الدول ابتداء من اليوم

أ أ

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم ابتداءً من اليوم؛ إتاحة حجز باقات الحج للدول التي تخدمها منصة نسك حج.



إتاحة حجز باقات الحج



مبادرة جسور:

الأعمال التطويرية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدّسة:

منصة نسك: