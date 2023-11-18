مواطن يسأل: هل يلزم وجود فحص جديد للسيارة عند السفر لقطر؟.. الجمارك ترد

أ أ

تفاعل حساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع سؤال أحد المواطنين حول إلزامية وجود فحص جديد للسيارة في حال أراد السفر لدولة قطر.



وجاء رد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كالتالي : " يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة، كما أن انتهاء الفحص الدوري للمركبة لا يمنع من السفر". اضافة اعلان



قطع غيار السيارات المستعملة



وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت على أنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسة “ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة”.

وقالت الهيئة إن الإستيراد يتم وفق الشروط التالية: أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة.



استيراد قطع الغيار



جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في منصة “إكس”، ردًا على استفسار مواطن قال فيه”بالنسبة لاستيراد قطع الغيار المستخدمه، ما هو المقصود بالهيكل بشكل مفصل.

وقال هل يشمل أجزاء البدي مثل الصدام والأنوار والشبك والرفارف والمراوح؟”.

ونصحت الهيئة من يريد معرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة تصفح التعريفة الجمركية المتكملة على الرابط التالي: (من هنا).