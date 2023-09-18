التعليم تنقل إدارة شؤون المعلمين لإدارة الموارد البشرية

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أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قراراً بنقل الارتباط الوظيفي للإدارة العامة لشؤون المعلمين إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية. اضافة اعلان

ونص القرار على أن ترتبط الوحدات التنظيمية لشؤون المعلمين بإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة فنياً بالإدارة العامة لشؤون المعلمين بوكالة الموارد البشرية.





اعتماد 33 برنامج تدريبي لجامعة طيبة





مستهدفات خاصة بالاعتماد





متطلبات الحصول على الاعتماد الأكاديمي



وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اتفاقيات لاعتماد 33 برنامجًا أكاديمياً لجامعة طيبة، وذلك بمقر الجامعة بالمدينة المنورة.وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجامعات السعودية؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما, لأعلى المستويات العالمية , بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.وأبانت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي, من مركز "اعتماد" التابع لها؛ يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي, لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز.