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المعلمون يترقبون إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
أ أ
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يترقب المعلمون والمعلمات في مختلف مناطق المملكة الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي لهذا العام، بمشيئة الله، خاصة بعد تداول هاشتاق "حركة النقل الخارجي" على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
وكانت عملية التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ عبر نظام نور قد انتهت بتاريخ 6 رجب الماضي.

التقديم على حركة النقل الخارجي



وأكدت وزارة التعليم أهمية مراعاة القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي التي اعتمدتها وزارة التعليم عملا بمبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، و إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
ودعت الوزارة شاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على القواعد التنظيمية المتعلقة بإجراءات  النقل الخارجي عبر موقع الوزارة ( وكالة الموارد البشرية) على الرابط (اضغط هنا).

خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور


يتم التقديم على النقل الخارجي عبر نظام نور، من خلال اتباع الخطوات التالية:

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