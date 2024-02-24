المعلمون يترقبون إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي

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يترقب المعلمون والمعلمات في مختلف مناطق المملكة الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي لهذا العام، بمشيئة الله، خاصة بعد تداول هاشتاق "حركة النقل الخارجي" على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت عملية التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ عبر نظام نور قد انتهت بتاريخ 6 رجب الماضي.

التقديم على حركة النقل الخارجي



خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور





وفيما يلي خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور الإلكتروني:

-الوصول إلى موقع نظام نور من خلال الرابط التالي من هنا.

-أدخل كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

-من الشاشة الرئيسة اختر "طلب النقل الخارجي".

-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.

-اضغط على حفظ.

-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.

-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.

-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

إجراءات النقل الخارجي للمعلمين



يأتي ذلك وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل الخارجي؛ التي اعتمدتها وزارة التعليم وتراعي:

- مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.

- إعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته.

- إلى جانب تمييز المعلمين والمعلمات ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

وكانت وزارة التعليم قد فتحت باب التقديم على حركة النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في 13 ديسمبر 2023م.

