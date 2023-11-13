الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

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وهذا موعد الاختبارات البديلة..

عاجل.. "التعليم": الطالب المتغيب عن الاختبارات لا يُطوى قيده

اختبارات الفصل الدراسي الأول 2
الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445
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أكدت وزارة التعليم، أن الطالب المتغيب أو المنقطع عن الاختبار يرصد له "غائب" في نظام "نور" الإلكتروني ولا يُطوى قيده.
وأوضحت الوزارة، أنه يتعين على المدارس طباعة بيان بأسماء الطلبة والطالبات المتغيبين عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من الصف الثالث وحتى الثالث المتوسط ونهاية المستوى والمكملين في نظام المسارات الثانوي.اضافة اعلان

موعد الاختبارات البديلة

وأشارت إلى أن تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات مدير ومديرة المدرسة، دون الحاجة لأخذ موافقة إدارة الاختبارات والقبول بإدارات التعليم على أن تكون في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.
أما المتغيبون في نظام المسارات والمكملون فيتم اختبارهم في الدور الثاني، وفقاً لما ورد في الأدلة واللوائح المنظمة للاختبارات.

رصد درجات الاختبارات

وشددت الوزارة، على أهمية رصد درجات اختبار المواد التحريرية وتدقيقها في نظام "نور" الإلكتروني أولاً بأول، وإغلاق الدرجات واعتمادها في النظام قبل نهاية دوام الخميس القادم.

قيم التسامح

من جهتها، أطلقت إدارة تعليم محافظة المخواة، أمس، حزمة من الفعاليات والأنشطة، تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح، بالإدارة والمكاتب، في 375 مدرسة بجميع مراحلها الدراسية طلاب - طالبات والمجتمع المحلي.
وشددت الإدارة على ضرورة تجويد الفعاليات تأكيداً لقيم التسامح والاعتدال والتعايش والتنوع الثقافي وإبرازاً لجهود المملكة في تعزيزها انطلاقاً من رؤية 2030، وفق ما تضمنه الدليل الإرشادي للاحتفاء بهذه المناسبة.

6 ملايين طالب

وانطلقت، صباح أمس (الأحد)، بمناطق ومحافظات المملكة الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445، التي تستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات.
وانتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات في جميع المراحل الدراسية، بدءاً من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).
وشكلت إدارات التعليم منذ وقت مبكر عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات.
ودعت مشرفيها ومديري المدارس لتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

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