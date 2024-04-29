التأمينات: انخفاض مؤشر إصابات العمل بنسبة 8.5%

انخفاض مؤشر إصابات العمل اضافة اعلان



إطلاق سياسة البرنامج الوطني



توضيح الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج



تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والانظمة



في #اليوم_العالمي_للسلامة_والصحة_المهنية نحتفي بانخفاض مؤشر إصابات العمل لعام 2023م ، ونواصل الجهود معاً لتعزيز واقع السلامة والصحة المهنية #التأمينات_الاجتماعية#GOSI pic.twitter.com/1zM5RLNZi5 — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) April 28, 2024

احتفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بانخفاض مؤشر إصابات العمل لعام 2023م.وقالت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس : إن مؤشر إصابات العمل انخفض بنسبة 8.5% في عام 2023 مقارنة بعام 2022م".وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات: ""سنواصل الجهود معاً لتعزيز واقع السلامة والصحة المهنية".وقبل أسابيع، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إطلاق سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل.وكذلك الأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، كما دشّن موقع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية.وأوضح أن إطلاق سياسة البرنامج الوطني، والموقع الإلكتروني للمجلس، يأتى انطلاقاً من دور المجلس الوطني في توحيد الجهود بين الأطراف ذات العلاقة.وأضاف، وبما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.وبهدف الوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.ويهدف المجلس من إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، إلى توضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج.بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.ويسعى المجلس من خلال الموقع الإلكتروني إلى تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والأنظمة والأدلة الاسترشادية الفنية والإدارية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس.وذلك استمراراً لتطبيق المجلس للمهام والصلاحيات المسندة له بناءً على تنظيم المجلس المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وبتاريخ 7-7-1443 هـ.