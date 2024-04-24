عاجل.. التأمينات توضح مواعيد الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف المختص

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مقابلة الموظف المختص لتعديل البيانات او للاستفسار عن خدمات التأمينات.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيدة وجهت سؤالا قالت فيه : "السلام عليكم, أنا موظفة في وزارة الصحه من شهرين وينزل لي راتب لكن لا يزال إسمي غير مضاف بالتأمينات، وقالو لازم أرفع عن طريق الموارد البشريه وأنا مكلفة بمنطقه بعيدة عنهم هل أقدر أرفع عن طريق الموقع بدونالذهاب لهم؟".
أوقات العمل الافتراضية في التأميناتوأجابت التأمينات بقولها :"حياك الله،يسعدنا خدمتك عبر خدمة الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف من خلال الرابط التالي: "هنا"
علماً أن أوقات عمل الزيارة الافتراضية:
-الأحد إلى الخميس (8 صباحاً - 8 مساءً)
-يوم الجمعة (2 مساءً - 6 مساءً)
-يوم السبت (9 صباحاً - 2 مساءً)
كذلك أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًا مهمًا بشأن موعد وقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب.
متى يوقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب؟
وأوضحت أن صرف البدل يتوقف إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.
ويستأنف صرف البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.
متى يمكن تعليق أو إيقاف صرف البدل اليومي للمصاب؟وأضافت أن صرف البدل اليومي يتوقف في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص، ويتعين أن يكون هذا القرار مبنيًا على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة، "حسب الأحوال".
ما مقدار البدل اليومي الذي يُصرف للمشترك المصاب؟وبينت أن البدل اليومي يقدر بواقع 100% من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان.
ويخفض البدل اليومي إلى 75% إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج.