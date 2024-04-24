عاجل.. التأمينات توضح مواعيد الزيارة الافتراضية لمقابلة الموظف المختص

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مقابلة الموظف المختص لتعديل البيانات او للاستفسار عن خدمات التأمينات.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيدة وجهت سؤالا قالت فيه : "السلام عليكم, أنا موظفة في وزارة الصحه من شهرين وينزل لي راتب لكن لا يزال إسمي غير مضاف بالتأمينات، وقالو لازم أرفع عن طريق الموارد البشريه وأنا مكلفة بمنطقه بعيدة عنهم هل أقدر أرفع عن طريق الموقع بدونالذهاب لهم؟".



أوقات العمل الافتراضية في التأمينات



متى يوقف صرف البدل اليومي للمشترك المصاب؟



متى يمكن تعليق أو إيقاف صرف البدل اليومي للمصاب؟



ما مقدار البدل اليومي الذي يُصرف للمشترك المصاب؟

