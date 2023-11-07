الثلاثاء، 23 ربيع الثاني 1445 ، 07 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ضبطيات في الرياض وجازان.. حطب ومخدرات في قبضة الجهات المختصة

السجن --- سجن - القبض الامن العام - تم القبض - تعبيرية
أرشيفية
أ أ

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة عفيف بمنطقة الرياض، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الحطب المحلي

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

إحباط تهريب مخدرات

وفي السياق ذاته، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (100) كيلوغرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.اضافة اعلان

اقرأ أيضا

تمساح
10:38 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل .. لقطات تحبس الأنفاس.. تمساح ضخم يتجول بين السيارات في القطيف

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

رعي جائر - اغنام - مخالفة - الغطاء النباتي
8:52 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تنبيهات مهمة لأصحاب الأغنام قبل تربيتها .. ماذا عن تسويق الصوف؟

التأمينات
8:43 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

التأمينات: 5 إجراءات لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين

اقرأ أيضا

الأحوال المدنية تحدد شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة

إحباط تهريب مخدرات في عسير والقصيم وضبط 6 متهمين

تقويم التعليم: إعادة المقابل المالي لاختبار الرخصة المهنية في هذه الحالة

عاجل.. النيابة العامة : 5 عقوبات موجعة لمزاولة مهنة التقييم دون ترخيص

القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم تضبط مخالفاً لنظام البيئة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

الامن العام1 7:10 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد حوادث سطو بالرياض.. الإطاحة بلصوص جُدد في سرقة منازل بمكة

F8E_t8rWgAAJXO8 3:49 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"الوزراء" يثمن قرار زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي واستمرار حساب المواطن

F8E-7KiXwAAQLdo 3:31 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

9 قرارات عاجلة.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في الرياض

درجات الحرارة 9:14 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

42 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

اقرأ أيضا

2023-11-07_18-13-41
6:53 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

هيئة الطرق تحصل على "الآيزو" .. 3 عوامل ساهمت في نجاحها

صناعة الحلوى والكيك - برنامج ريف
6:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

برنامج ريف: 5 منتجات يشملها الدعم في منطقة الباحة

2023-11-07_16-39-17
5:32 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول شمال مكة

المرور السعودي - الامطار
5:20 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

نصائح مهمة من المرور لتجنب الحوادث أثناء الأمطار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. قرارات جديدة من مجلس الوزراء والداخلية تنفذ حكم الشرع في "الشمري"

WhatsApp Image 2023-11-07 at 6.47.46 PM
9:02 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. 22 جامعة بالمملكة ضمن قائمة "التايمز" لأفضل الجامعات العالمية

التأمينات
8:43 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

التأمينات: 5 إجراءات لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين

الاحوال المدنية
8:21 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

الأحوال المدنية تحدد شروط خطاب جهة العمل لتعديل المهنة

وزارة الخارجية السعودية 2
8:00 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

عاجل.. الخارجية: تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة بسبب أحداث غزة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
7:17 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

تقويم التعليم: إعادة المقابل المالي لاختبار الرخصة المهنية في هذه الحالة