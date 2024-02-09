أفسد حيلهم الماكرة.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 44 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرففي
منطقة جازان قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة على 3 مخالفين
لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 44 كيلوجرامًا من مادة الحشيش
المخدر
وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروفي
الشرقية، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه
مادة الميثامفيتامين المخدر"الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات
النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفي منطقة عسير، قبضت دوريات الأفواج الأمنية على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة ظهران الجنوب، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.