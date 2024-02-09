أفسد حيلهم الماكرة.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 44 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

