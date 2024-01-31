الإثيوبي وقع في الفخ.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





القبض على مقيم لترويجه مادتي الحشيش



إحباط تهريب أكثر من 240 ألف حبة كبتاجون



ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات

