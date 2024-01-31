الأربعاء، 19 رجب 1445 ، 31 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإثيوبي وقع في الفخ.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بهذه المناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

القبض على مقيم لترويجه مادتي الحشيش

ففي منقطة الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب أكثر من 240 ألف حبة كبتاجون

وفي منطقة جازان  أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت

الدفاع المدني يدشّن 8 خدمات جديدة في بوابة "سلامة" الإلكترونية

أخبار السعودية.. موعد صرف دعم الدفعة 75 من حساب المواطن وكيفية صلاة الاستسقاء

عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض

تنبيه من "الزكاة" حول كيفية تسجيل أكثر من مؤسسة برقم ضريبي واحد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 4:52 م الإثنين، 29 يناير 2024

حيل ماكرة.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم وتحبط مخططانهم بهذه المناطق

GD9NlAQWgAEFL8f 1:39 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

فعلوا هذا الأمر.. الأمن يُهاجم مواطنًا و 7 مقيمين من الجنسية الباكستانية

ض3432 2:30 م الأحد، 14 يناير 2024

حيل ماكرة.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بجدة وعسير (فيديو)

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 6:03 م الجمعة، 12 يناير 2024

في حملات مفاجئة.. الأمن يباغت مقيمين لتهريبهم المخدرات

اقرأ أيضا

images
12:10 م الأربعاء، 31 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة وهذه المناطق لـ8 مساءً

56756
12:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

ولي العهد وأمير الكويت يستعرضان تطوير العلاقات ومواجهة التحديات

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
10:41 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

1 مئوية.. طريف تُسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

أهم 10
9:37 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي وماكينة صرف تمنح 5 أضعاف المبلغ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار الأختبارات اختبارات
5:04 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "تقويم التعليم" تعلن موعد التسجيل في "التحصيل الورقي" للطلاب والطالبات

تنزيل
4:17 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر سكان هذه المناطق من انخفاض الحرارة وتساقط الثلوج حتى السبت

حساب المواطن - التسجيل
3:02 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة الاستعلام عن الأهلية برقم الهوية

الضمان الاجتماعي المطور
2:01 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل وبالأرقام.. الحد المانع من استحقاق الضمان الاجتماعي

وزارة الداخلية
1:13 م الأربعاء، 31 يناير 2024

عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في عدة جناة بالرياض

الفوزان
12:46 م الأربعاء، 31 يناير 2024

غدًا إقامتها.. العلامة الفوزان يوضح كيفية صلاة الاستسقاء (فيديو)