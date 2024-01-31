الإثيوبي وقع في الفخ.. الأمن يحبط تهريب كميات من المخدرات بهذه المناطق

أ أ
استمرارًا للحملة
الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية
اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
القبض
على مقيم لترويجه مادتي
الحشيش
ففي منقطة الباحة قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات
على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادتي
الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،
وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب أكثر من 240 ألف حبة كبتاجون
وفي منطقة جازان أحبطت
الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب 240 كيلوجرامًا من نبات القات
المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية
بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات
صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويتم ذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.