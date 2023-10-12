شرطة الرياض تباشر واقعة تهديد امرأة وبناتها بالحبس في المنزل من قبل زوجها

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى المنشور المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن ادعاء فتاة تعرضها ووالدتها وشقيقاتها للتهديد والحبس في المنزل من قبل والدهم. اضافة اعلان





الشرطة تباشر



القبض على المتهمين:

