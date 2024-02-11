الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. "العين الساهرة".. ضربات أمنية تسفر عن 4 ضبطيات مخدرات بعسير وجازان

مكافحة المخدرات
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (176) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

إحباط عملية تهريب بقطاع الربوعة:

كما  أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (52) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منطقة جازان:

في السياق نفسه، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه (172) كيلو جراماً من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ،وإحالته لجهة الاختصاص.

الأفواج الأمنية بمنطقة عسير:

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

التعاون مع الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الجزائري لدى المملكة

عاجل.. بعد انتشار الفيديو.. شرطة الرياض تطيح بـ 6 مقيمين شاركوا في مشاجرة جماعية

8 مناطق تتصدرهم الحدود الشمالية.. تعرف على معدل كميات الأمطار التي سقطت اليوم

استقبال أكثر من 94 ألف معتمر عراقي بمنفذ جديدة عرعر

ضبط مواطن نقل أكثر من 3 أمتار مكعبة من الحطب المحلي في الرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مخدرات 8:43 م السبت، 20 يناير 2024

إحباط تهريب 370 كيلو جرامًا من المخدرات في قطاع العارضة بجازان

مخدرات 9:16 م الخميس، 18 يناير 2024

"قات" و "حشيش".. إحباط عملتي تهريب في جازان والكشف عن الكمية المضبوطة

56544 4:52 م الخميس، 18 يناير 2024

داهم أوكارهم.. الأمن يفاجئ تجار السموم بضربات متتالية

مخدرات 12:41 ص الإثنين، 15 يناير 2024

إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من السموم في عسير