الإسعاف الجوي ينقل إصابتين تعرضتا لحادثٍ في الجوف

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باشر الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نقل إصابتين تعرضتا لحادث بمنطقة صحراوية.





الإسعاف الجوي يباشر حادثة في الجوف

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وفور وقوع الحادثين باشرت الفرق الأرضية وفرقة الإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادثٍ في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف.وقدمت الفرق الأرضية الخدمة الإسعافية للمواطنيين بالموقع حتى وصول الإسعاف الجوي ومن ثم نقلهما لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، حيث وصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 10 دقائق فيما تم نقل المصابين للطوارئ خلال 10 دقائق.

الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات بجدة



انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية



إجمالي الخدمات الإسعافية



وقبل أسابيع، باشرت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم على طريق "درة العروس" في جدة.وحسب "الإخبارية"، فقد باشر الإسعاف الجوي يباشر حادث انقلاب في طريق "درة العروس" بجدة نتج عنه إصابتين متوسطة الخطورة.وفي وقت سابق، كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف المملوكة للهيئة 1334 سيارة، مقابل 1392 سيارة في عام 2021.وبلغ إجمالي الخدمات الإسعافية المقدمة 1.116.518، واستقبال 1.096.659 مليون بلاغات إسعافية، وتقديم 460 خدمة إسعافية جوية.