الإسعاف الجوي ينقل إصابتين تعرضتا لحادثٍ في الجوف

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باشر الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نقل إصابتين تعرضتا لحادث بمنطقة صحراوية.
الإسعاف الجوي يباشر حادثة في الجوف
وفور وقوع الحادثين باشرت الفرق الأرضية وفرقة الإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادثٍ في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف.
وقدمت الفرق الأرضية الخدمة الإسعافية للمواطنيين بالموقع حتى وصول الإسعاف الجوي ومن ثم نقلهما لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، حيث وصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 10 دقائق فيما تم نقل المصابين للطوارئ خلال 10 دقائق.
الإسعاف
الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات بجدة
وقبل أسابيع، باشرت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم على طريق "درة العروس" في جدة.
وحسب "الإخبارية"، فقد باشر الإسعاف الجوي يباشر حادث انقلاب في طريق "درة العروس" بجدة نتج عنه إصابتين متوسطة الخطورة.