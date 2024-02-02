الجمعة، 21 رجب 1445 ، 02 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الإسعاف الجوي ينقل إصابتين تعرضتا لحادثٍ في الجوف

الإسعاف الجوي
الإسعاف الجوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
باشر الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، نقل إصابتين تعرضتا لحادث بمنطقة صحراوية.

الإسعاف الجوي يباشر حادثة في الجوف

اضافة اعلان

وفور وقوع الحادثين باشرت الفرق الأرضية وفرقة الإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادثٍ في منطقة "الروسان" الصحراوية الواقعة شرق منطقة الجوف.

وقدمت الفرق الأرضية الخدمة الإسعافية للمواطنيين بالموقع حتى وصول الإسعاف الجوي ومن ثم نقلهما لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، حيث وصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 10 دقائق فيما تم نقل المصابين للطوارئ خلال 10 دقائق.

الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات بجدة



وقبل أسابيع، باشرت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حادث تصادم على طريق "درة العروس" في جدة.

وحسب "الإخبارية"، فقد باشر الإسعاف الجوي يباشر حادث انقلاب في طريق "درة العروس" بجدة نتج عنه إصابتين متوسطة الخطورة.

انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية

وفي وقت سابق، كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف المملوكة للهيئة 1334 سيارة، مقابل 1392 سيارة في عام 2021.

إجمالي الخدمات الإسعافية

وبلغ إجمالي الخدمات الإسعافية المقدمة 1.116.518، واستقبال 1.096.659 مليون بلاغات إسعافية، وتقديم 460 خدمة إسعافية جوية.

اقرأ أيضا

"عنصرية وبغض للإسلام" هدم مسجد عمره 6 قرون في الهند

عاجل.. هل يمكن الدخول للمملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية؟

أمطار ثلجية على القريات وثلوج تكسو الأرض بالبياض في تبوك

الزعاق: لن يرحل الشتاء بدون قبلات باردة.. وهذا ما توقعه بشأن طقس رمضان المبارك

توضيح من برنامج ريف بشأن الدعم في سكاكا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GDjgVJTXAAAkuLA 1:49 م الخميس، 11 يناير 2024

الإسعاف الجوي يباشر حادث تصادم وإصابات على طريق "درة العروس" بجدة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 10:35 ص الخميس، 04 يناير 2024

4 درجات بطريف.. انخفاض ملحوظ للحرارة على معظم الأنحاء

ديوان المظالم 9:00 م الأربعاء، 03 يناير 2024

أول المباني النموذجية.. افتتاح مجمع محاكم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة

تطبيق مستقبلهم 9:00 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل..لأولياء الأمور .. تقويم التعليم تطلق تطبيق مستقبلهم لدعم رحلة الأبناء التعليمية وهذه أهدافه

اقرأ أيضا

مساند
12:03 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. توضيح من مساند بشأن حالة التأشيرة والمدفوعات الحكومية

حرة الحرة
11:29 م الخميس، 01 فبراير 2024

هذه الغرامة في انتظارهم.. ضبط 9 مركبات و 25 شخصاً مخالفاً بمحمية حرة الحرة

مفقود مستورة
11:03 م الخميس، 01 فبراير 2024

فيديو جديد لعملية البحث عن المفقود "حميد الظاهري" بعد خروجه في رحلة صيد ببحر مستورة

Capture
10:22 م الخميس، 01 فبراير 2024

ضربات نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات بعسير وجازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
3:01 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. قام بتقديم اعتراض ولم يتم الرد منذ أكثر من شهر؟ حساب المواطن يعلق

الإسعاف الجوي
2:39 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الإسعاف الجوي ينقل إصابتين تعرضتا لحادثٍ في الجوف

مداهمة
2:00 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. "بيض فاسد وانتشار للحشرات".. مداهمة مفاجئة لحوش ينتج معجنات وحلويات في جدة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:49 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

الجمعة 21 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

هدم مسجد
1:18 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

"عنصرية وبغض للإسلام" هدم مسجد عمره 6 قرون في الهند

قيادة - سيارة - الزكاة
1:00 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. هل يمكن الدخول للمملكة بمركبة تحمل لوحات أجنبية؟