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أول المباني النموذجية.. افتتاح مجمع محاكم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة

ديوان المظالم
افتتاح مجمع محاكم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة
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دشّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم الأربعاء، مجمع المحاكم الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، أول المقار النموذجية الذكية لمحاكم ديوان المظالم.اضافة اعلان

 بنية وتجهيزات متكاملة،


 ‏‎بعد ذلك التقى اليوسف بقضاة ديوان المظالم في المنطقة، وتجول في مرافق المبنى، مشيداً بما يضم المجمع من بنية وتجهيزات متكاملة، آملًا أن يسهم توفرها في خلق البيئة المحفزة لأداء العمل والمناسبة له.
 

أربعة مقرات للمحاكم


ويضم المبنى المكون من 11 طابقًا أربعة مقرات للمحاكم بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية في المنطقة تابعة لها، ويعد أول مقار محاكم ديوان المظالم النموذجية المعتمدة والمصممة بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي .


وقبل أسابيع، أوضح رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، أنه سيتم إطلاق "بوابة الجهات الحكومية" لإدارة الخدمات الرقمية.

جلسات ملتقى الحكومة الرقمية

وخلال كلمته في ملتقى الحكومة الرقمية، أوضح أن ديوان المظالم باعتباره قضاءً إدارياً مرتبطٌ بالجهات الحكومية.

تفعيل جميع خدماته الرقمية

وأضاف أن هذه البوابة تجعل الجهات الحكومية مديراً لهذا الحساب لتفعيل جميع خدماته الرقمية سواء التمثيل أو التفويض أو الاطلاع على الأحكام والاعتراض عليها رقميا دون أي تدخل لتسهيل عملياته.

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