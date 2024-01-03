أول المباني النموذجية.. افتتاح مجمع محاكم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة

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دشّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم الأربعاء، مجمع المحاكم الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، أول المقار النموذجية الذكية لمحاكم ديوان المظالم. اضافة اعلان





بنية وتجهيزات متكاملة،



أربعة مقرات للمحاكم



‏‎بعد ذلك التقى اليوسف بقضاة ديوان المظالم في المنطقة، وتجول في مرافق المبنى، مشيداً بما يضم المجمع من بنية وتجهيزات متكاملة، آملًا أن يسهم توفرها في خلق البيئة المحفزة لأداء العمل والمناسبة له.ويضم المبنى المكون من 11 طابقًا أربعة مقرات للمحاكم بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية في المنطقة تابعة لها، ويعد أول مقار محاكم ديوان المظالم النموذجية المعتمدة والمصممة بالطريقة التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي .



وقبل أسابيع، أوضح رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، أنه سيتم إطلاق "بوابة الجهات الحكومية" لإدارة الخدمات الرقمية.





جلسات ملتقى الحكومة الرقمية



تفعيل جميع خدماته الرقمية





تفعيل البوابة واستخدام الذكاء الاصطناعي

وبين أنه يتم داخل البوابة استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة المدد وإشعار مقدّمي الدعوة بنهاية الدعوة أو عدم القبول مع الاحتفاظ بحقه في رفع الدعوى.



مستهدفات ديوان المظالم من استخدام الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن مستهدفات ديوان المظالم من استخدام الذكاء الاصطناعي هو المساعدة على اتخاذ القرار في حال تباطؤ الأحكام أو تأخرها، بجانب معرفة المستفيد الخارجي لمصير القضية بشكل عام، مبينًا أن الملتقى يهدف إلى:

1 - تبادل الخبرات.

2 - بناء الشراكات.

3 - استعراض قصص نجاحها.

4 - إبراز إنجازات الجهات الحكومية.

5 - بحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة.

6 - الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.

7 - تمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل.

8 - مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية.





وخلال كلمته في ملتقى الحكومة الرقمية، أوضح أن ديوان المظالم باعتباره قضاءً إدارياً مرتبطٌ بالجهات الحكومية.وأضاف أن هذه البوابة تجعل الجهات الحكومية مديراً لهذا الحساب لتفعيل جميع خدماته الرقمية سواء التمثيل أو التفويض أو الاطلاع على الأحكام والاعتراض عليها رقميا دون أي تدخل لتسهيل عملياته.