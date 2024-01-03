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عاجل..لأولياء الأمور .. تقويم التعليم تطلق تطبيق مستقبلهم لدعم رحلة الأبناء التعليمية وهذه أهدافه

تطبيق مستقبلهم
تطبيق مستقبلهم
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن إطلاق تطبيق مستقبلهم لرفع مشاركة أولياء الأمور في رحلة الأبناء التعليمية.

ما هو تطبيق مستقبلهم؟اضافة اعلان


ونشر المعلم عبدالله السلطان، المختص في الشأن التعليمي، إنفوجراف عبر حسابه في منصة إكس، موضحا أن تطبيق مستقبلهم هو عبارة عن تطبيق يدعم إسهام الأسر ومشاركتهم البناءة في رحلة أبنائهم التعليمية.
ويتم ذلك من خلال تطوير معارفهم ومهاراتهم عبر تمكينهم بأدوات معرفية ومهارية لمساعدتهم في رحلتهم التعليمية، وكذلك لمساعدة أولياء الأمور في قياس وتشخيص القدرات والمستوى المعرفي التحصيلي لدى أبنائهم؛ ليكونوا قادرين على المشاركة والتفاعل الاجتماعي لتعزيز مستقبلهم

أهداف تطبيق مستقبلهم


يهدف تطبيق مستقبلهم إلى رفع مستوى مشاركة ولي الأمر، في رحلة أبنائك التعليمية، وذلك من خلال تزويد أولياء الأمور، بأدوات مناسبة ومتنوعة، تتمثل فيما يلي:
- التوعية
- قياس مستوى أدائهم التعليمي ومهاراتهم وقدراتهم؛ لبناء مستقبلهم، وتطوره، وازدهاره.
- تمكين أولياء الأمور من تقويم ومتابعة مستوى الأبناء التحصيلي وتقدمهم.
- مقارنة أداء الأبناء مع أداء عينة وطنية ممثلة لأقرانهم.
- إتاحة التقويمات المتعلقة بمدارس الأبناء؛ لتعزيز مشاركة أولياء الأمور فيها.
- إطلاع أولياء الأمور على أثر الاختبارات الوطنية والدولية المؤهـل لهـا أبناؤهـم في مستقبلهم الدراسي و أهمية شراكتهم فيها
- تعزيز خبرات أولياء الأمور في بناء شخصيات أبنائهم وتنميـة حـس المواطنة والمسؤولية

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل التطبيق من خلال الصفحة الرسمية للتطبيق من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

طريقة تحميل تطبيق مستقبلهم


كما يمكن تحميل الدليل الارشادي  من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

لتحميل التطبيق للآيفون :  (اضغط هنا). 

لتحميل التطبيق للأندرويد: (اضغط هنا).


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