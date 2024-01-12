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وتجنب التصعيد

الأمين العام لمجلس التعاون: تطورات الأحداث في البحر الأحمر تستوجب ضبط النفس

أمين عام مجلس التعاون الخليجي
جاسم البديوي
أ أ
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أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن بالغ القلق بشأن التطورات والأحداث الجارية في منطقة البحر الأحمر والعمليات العسكرية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.اضافة اعلان

توجيه ضربات لليمن

وأكد معاليه أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
ودعا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، وتجنب الإضرار بالمدنيين في اليمن الشقيق.

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