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الأكبر عالمياً.. محمية الملك سلمان تعلن مناطق جديدة للطيور داخل حدودها

محمية الملك سلمان
محمية الملك سلمان
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أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مناطق جديدة للطيور عالمياً داخل حدودها لتصبح بذلك واحدة من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق مهمة للطيور في العالم.اضافة اعلان

قائمة المناطق المهمة عالميا للطيور


يأتي ذلك ضمن جهود ومبادرات الهيئة الاستراتيجية والمتمثلة في تسجيل منطقتي طبرجل وطريف على قائمة المناطق المهمة عالميًا للطيور ، بالإضافة الى توسيع النطاق الجغرافي لموقع جبال اجا ليضم المناطق الواقعة شمال حائل (جبال حبران وعرنان والمسمى).
ويصبح بذلك العدد الإجمالي للمناطق المعتمدة والمعترف بها من منظمة بيردلايف إنترناشونال (Birdlife international) كمناطق ذات أهمية عالمية لحماية الطيور داخل المحمية الملكية خمسة مناطق.

تسجيل الطيور البرية


وأوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أنها سجلت 290 نوعاً من الطيور البرية، وهذا يشكل ما نسبته 58% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المملكة، والبالغ عددها 499 نوعًا وتُظهر هذه النسبة أهمية المحمية الملكية بشكل كبير للأنواع المقيمة والمهاجرة من الطيور البرية، وتؤكد على أهمية موقعها وموائلها لجذب الطيور بمختلف أنواعها.

ممرات الهجرة الرئيسية


وتقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على ممرات الهجرة الرئيسية للطيور في العالم، حيث تشكل الطيور المهاجرة 88% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المحمية الملكية.
فيما تمثل الطيور المقيمة نسبة 12%، وتعكس هذه النسب أهمية موقع المحمية الملكية كنقاط استراحة رئيسية للطيور المهاجرة بين القارات، ويعكس هذا التوازن البيئي أهمية الحفاظ على المحمية الملكية كموقع استراتيجي للطيور والمحافظة على التنوع الحيوي في المنطقة.

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