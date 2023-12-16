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عاجل.. بينهم 11 متورطًا في الخيانة الكبرى.. الداخلية: ضبطنا 18428 مخالفًا (تفاصيل)

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23/ 5/ 1445 هـ الموافق 7/ 12/ 2023 م حتى 29/ 5/ 1445هـ الموافق 13/ 12/ 2023م، عن النتائج التالية:

إجمالي المخالفين

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (18428) مخالفًا، منهم (11664) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4301) مخالف لنظام أمن الحدود، و(2463) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1000) شخص (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(62%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (61) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

11 متورط في خيانة الوطن

ثالثًا: تم ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (51600) وافد مخالف، منهم (45606) رجال، و (5994) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (46507) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2044) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10249) مخالفًا.

تحذير الداخلية
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.
إضافة إلى التشهير به.

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وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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