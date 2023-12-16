عاجل.. تعليق الخصومات.. توضيح مهم من صندوق التنمية العقارية

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تفاعل العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع سؤال أحد المواطنين قال فيه :" لدي قرض بالنظام القديم وارغب بسداد مبكر ..هل يوجد خصم للسداد المبكر مثل السابق؟".
تعليق الخصومات مؤقتًاوجاء رد الحساب
عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" تم تعليق الخصومات مؤقتًا,
نظرًا لصدور تنظيم جديد للخصومات بحيث تكون وفق معايير وضوابط وإجراءات ستصدر
لاحقًا".
أعلن صندوق التنمية العقارية عن تفعيل باقة البناء الذاتي لمستفيدي "سكني" الراغبين في بناء منازلهم، وذلك بالشراكة مع البنك السعودي الأول.
تحسين قدرة المستفيدينوبهدف تحسين قدرة المستفيدين على تغطية تكاليف مراحل بناء منازلهم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأوضح الصندوق أن باقة البناء الذاتي تتيح لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.