الآن.. شاهد تكاثف الغيوم الممطرة على طريق الهدا بالطائف

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بالتزامن مع التفلبات الجوية والطقس البارد على بعض مناطق المملكة، شهد طريق الهداء بالطائف مغرب اليوم الجمعة، تكاثف الغيوم الممطرة. اضافة اعلان





تكاثف الغيوم الممطرة على طريق الهدا بالطائف



انخفاض درجات الحرارة شمال المملكة



طقس مستقر على معظم مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تاوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد طريق الهدا بالطائف تكاثف الغيوم الممطرة وسط أجواء باردة وانخفاض لدرجات الحرارة.وفي تقريره عن حالة الطقس اليوم، توقع مركز الأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والقصيم، ويستمر الانخفاض على منطقة حائل.وبين أن الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير والباحة.وطالب الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.