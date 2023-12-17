عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة بهذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع استمرار الطقس البارد مع أمطار متفرقة على مناطق شمال ووسط وجنوب المملكة. اضافة اعلان

واضاف أنه لا يستبعد أن تكون السماء غائمة مع فرص هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الساحلية لمنطقتي مكة والشرقية حتى يومي الثلاثاء والأربعاء.





ضباب بالشرقية وطقس مستقر وسماء صحو



رياح متربة على مكة والمدينة



منخفض جوي حتى منتصف الأسبوع



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز أن يسود طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن هذه الحالة تشمل ظهور تشكيلات من السحب المنخفضة على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الطريق الواصل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.في الوقت نفسه، توقع محلل طقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن المنخفض الجوي الذي تشهده أجواء المملكة سيستمر -بمشيئة الله- حتى منتصف هذا الأسبوع.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.