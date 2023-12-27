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شاهد.. أجواء الحرم المكي الشريف بالتزامن مع هطول الأمطار

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أمطار مكة
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على الحرم المكي الشريف عصر اليوم الأربعاء، في مشهد مبهج زاد الحرم المكي جمالا وبهاءً.اضافة اعلان

أمطار الحرم المكي


ووثق المقطع، هطول الأمطار على الحرم المكي الشريف، وسط دعوات من المعتمرين والزوار والمصلين، تحت زخات المطر، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.


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