الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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أمطار غزيرة وبرد وسيول بمنطقة مكة والدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي منطقة مكة المكرمة لتوخي الحذر بسبب التوقعات بشأن التقلبات الجوية والتي تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.
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تنبيه الدفاع المدني


وقال الدفاع المدني، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": ندعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة ".

أمطار غزيرة وبرد وسيول


وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر إنذارا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة، بسبب الأحوال الجوية حتى مساء اليوم.
وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول ورياح شديدة السرعة وتساقط لحبات البرد، كما توقع أن تستمر الحالة حتى العاشرة من مساء اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة ويتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، و جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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