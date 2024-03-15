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صحيفة تواصل الالكترونية

اكتمال الاستعدادات لإطلاق النسخة 4 من الحملة الوطنية للعمل الخيري اليوم (فيديو)

منصة إحسان
منصة إحسان
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أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، المهندس إبراهيم الحسيني، اكتمال استعدادات انطلاق النسخة 4 من الحملة الوطنية للعمل الخيري مساء اليوم الجمعة. اضافة اعلان

إسهامات وتبرعات المحسنين 

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن ذلك يأتي لعكس الآثار الإيجابية لإسهامات المحسنين على حياة المستفيدين، موضحًا أن المنصة تواصل استقبال التبرعات من الأفراد والشركات والمانحين والموسرين خلال الشهر الفضيل بدءًا من اليوم وحتى نهاية الشهر
وأضاف: "تستقبل من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني والرقم الموحد، واليوم عبر بث مباشر على "الإخبارية" سيتم نشر هذه التبرعات والتقدير والاحتفاء بالمحسنين الذين أدخلوا السرور على 4 ملايين و800 ألف مستفيد".
وأشار إلى أن عدد عمليات التبرع تجاوزت 100 مليون و8 ملايين عملية، فيما اعتبره يشكل "التكاتف المجتمعي وعطاءات المجتمع السعودي الذي يضرب أروع الأمثلة في العمل الاجتماعي والدعم الخيري". 

أكبر تبرع على مستوى العالم في 27 رمضان

وتابع: "في رمضان شهدنا العام الماضي أكبر تبرع على مستوى العالم سجل في ليلة 27 رمضان، ولاشك أن هذا العام بإذن الله مجتمعنا قد عودنا على حب الخير والعطاء والمساهمة في المشاريع الخيرية والتنموية".  

منصة إحسان

 يُذكر أن منصة إحسان بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحظى برعاية مستمرة من القيادة الرشيدة لتمكين عملها وفق حوكمة متينة تشرف عليها 13 جهة حكومية.
كما يشرف عليها لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وبلغ وصول إجمالي تبرعات المنصة حتى الآن إلى أكثر من 5 مليارات ريال استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من مختلف المجالات الخيرية والتنموية.

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