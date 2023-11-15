اعترافات مؤثرة.. سجين: والدي أصيب بمرض السكري بسبب تهريبي للمخدرات

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كشف سجين تفاصيل مؤثرة عن كيفية تدمير المخدرات لحياته، وما ألحقته من أضرار كارثية ونفسية بأسرته.





قصة سجين:

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سجين وقضية مخدرات:

وكشف السجين من خلال مقطع فيديو نشرته الإخبارية، كيف دمر مستقبله بسبب تهريب المخدرات، والتي انتهت بالقبض عليه وصدور حكم بسجنه.وقال في روايته: "كنت أمر بظروف مالية صعبة، وعرض عليا مبلغ مقابل تهريب المخدرات، كنت على علم بها، ولكن احتياجي للمال خلاني ما أفكر في أضرار التهريب والمخدرات".وتابع قائلا: "قال لي شيل الشنطة زي ما هي، أنا ما فتحتها ولا شفت اللي فيها، كان فيها ملابس ولحوم مجمدة، كل موضوعي إني أشيل الشنطة، وأجي هنا في واحد ما أعرفه راح يتصل عليا، تبع الناس هذى ولا أي معلومة أعرفها عنه، هو راح يتصل عليا أول ما أوصل هنا".أيضا سرد في روايته: "كل اللي يهمني كان الفلوس، أنا لي سنتين ما شفت ابني ولا أعرف شكله، أتولد بعد ما اتمسكت بحوالي أسبوع".واختتم حديثه بعبارة مؤثرة قائلا :" أنا دمرت نفسي ودمرت بيتي، وفقدت حاجات كتير، والدي جاله السكر بسببي، ووالدتي عملت كذا عملية في نظرها، وفقدت زوجتي وابني".كما روى سجين آخر قصته المؤلمة بعد إلقاء القبض عليه أثناء تجارة المواد المخدرة والسموم.وأضاف في مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية: "ما لي عين أدق على زوجتي ولا أكلم عيالي مخدرات صاري لي مغترب عن أمي 14 سنة، أتمنى الموت، قضيتي استقبال مخدرات".وتابع: "اتصل بي أحد الأشخاص وأخبرني عن وصول تريلا إلى الرياض، وأخبرني أن بها مخدرات وقال لي أذهب لترى وضعها، وحين ذهبت تم القبض عليوواصل: "الموقف اللي ندمان عليه إني اتبعت كلام أخوي وجابني عن طريق المخدرات وانحرمت من أهلي".