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استشاري يوضع العلاقة بين القهوة والشاي والقولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
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أوضح د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، العلاقة بين القهوة والشاي والقولون العصبي لدى البعض.

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وقال خالد النمر، عبر حسابه في منصة إكس : "إن الكافيين (القهوة/الشاهي) يثير نوبات القولون العصبي في "بعض" الأشخاص".
وتابع خالد النمر: "ولذلك أحترم امتناع البعض عن تناول القهوة والشاهي ولا تلزّم عليه ولا تسأله وش فيه".

كيف يؤثر  القولون العصبي على الجهاز الهضمي؟

هذا وكشفت دراسة حديثة، عن وجود ممارسات صحية يمكن بنسبة 42%، أن تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.
وحسب الدراسة، فإن القولون العصبي يؤثر على الجهاز الهضمي ومن أعراضه تشنجات المعدة والانتفاخ والإسهال أو الإمساك.
كما يمكن أن يعاني الأشخاص لأيام أو أسابيع أو أشهر في كل مرة من هذه الأعراض.
ويعتقد أن القولون العصبي يؤثر على ما يصل إلى واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم.

ممارسات صحية تقلل من خطر الإصابة بالقولون العصبي

ووجدت الدراسة التي نشرتها مجلة Gut، أن اتباع نمط حياة صحي يرتبط بقوة بانخفاض احتمال الإصابة بهذه الحالة، وذلك من خلال خمسة سلوكيات صحية:
1 - عدم التدخين.
2 – الحرص على النوم الجيد.
3 – ضرورة تقليل استهلاك الكحول.
4 – الحفاظ على النظام الغذائي الصحي.
5 – المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية الكافية.
وخلص الباحثون إلى أن الالتزام بعدد أكبر من سلوكيات نمط الحياة الصحية الخمسة يرتبط بشكل كبير بانخفاض معدل الإصابة بمرض القولون العصبي لدى السكان في منتصف العمر. 

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