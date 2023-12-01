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ارتكب هذا الأمر.. شرطة حريملاء بالرياض تتحرك لضبط أحد المخالفين

ق6745
شرطة الرياض
أ أ
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أعلنت شرطة محافظة حريملاء بمنطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة.

المخالف ضبط بحوزته حطب محلي للبيع

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وأوضحت أن المخالف ضبط بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

منع تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي


ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

الإبلاغ عن أي اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية


وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"996" و"999" في بقية مناطق المملكة.


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