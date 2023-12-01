ارتكب هذا الأمر.. شرطة حريملاء بالرياض تتحرك لضبط أحد المخالفين

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أعلنت شرطة محافظة حريملاء بمنطقة الرياض، أنها تمكنت من القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة.





المخالف ضبط بحوزته حطب محلي للبيع

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منع تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي

الإبلاغ عن أي اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية

وأوضحت أن المخالف ضبط بحوزته حطب محلي معروض للبيع، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"996" و"999" في بقية مناطق المملكة.