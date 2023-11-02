الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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ارتفاع عدد ضحايا قصف جباليا بغزة إلى 200 شهيد

قصف غزة
شهداء فلسطين
أ أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد شهداء مخيم جباليا شمال قطاع غزة ارتفع إلى 200 شهيد.
وأوضحت أن ذلك خلال الساعات 24 الماضية بعد استهداف طائرات الاحتلال لعدة منازل وسط المخيم الذي يتعرض بين الحين والآخر للقصف.اضافة اعلان

770 جريحًا في عمليات القصف

 واشار إلى أن هنالك 770 جريحًا في عمليات القصف على مخيم جباليا والعشرات لازالوا تحت الأنقاض.
من جهةً أخرى أعلنت الصحة الفلسطينية، عن توقف 48 مستشفى ومركزًا صحيًا عن العمل في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد أن كبرى مستشفيات القطاع ومن بينهم مستشفى الشفاء بمدينة غزة مهددٌ بالتوقف بشكل كامل، فيما توقفت المولدات الكهربائية لمستشفى الإندونيسي بعد نفاذ الوقود المشغل ومواصلة الاحتلال حرمان القطاع من الكهرباء والوقود للأسبوع الرابع على التوالي، محذرة من كارثة صحية ستطال آلاف الجرحى والمرضى نتيجة ذلك.

قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف مناطق متفرقة في قطاع غزة
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية, بأن قوات الاحتلال قصفت بالطائرات الحربية، والمدفعية، والزوارق الحربية، شمال غرب القطاع في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، وصولا إلى حي الكرامة، ومحيط أبراج الفيروز.

عشرات القذائف بمحيط المستشفى التركي

  وأَضافت أن طائرات الاحتلال والمدفعية تقصف بشكل مكثف المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة, مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت بعشرات القذائف محيط المستشفى التركي الذي تم إخلاءه من الطواقم الطبية والمرضى إثر الغارات الكثيفة في محيطه والمباشرة عليه.
وفي جنوب أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال  اليوم، مخيمي عقبة جبر وعين السلطان, وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين، وشنت حملة اعتقالات.




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