الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بمواصلة أوبك+ خفض الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لتنهي سلسلة خسائر استمرت عدة جلسات قبل اجتماع حاسم لأوبك+، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض الطلب.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0152 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتًا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 80.43 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت أربعة أيام.
أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفعت 43 سنتًا، أو 0.6 بالمئة أيضا، إلى 75.28 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.

أوبك+ وخفض الإنتاج

وستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 نوفمبر لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.
وقالت (إيه.إن.زد ريسيريش) في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء "ارتفع النفط الخام بشدة في التعاملات المبكرة وسط تقارير تفيد بأن أوبك ستخفض حصص الإنتاج".
وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الجمعة إن المجموعة اقتربت من التوصل إلى حل وسط بشأن حصص الإنتاج، مما قد يساعد في الوصول إلى توافق بشأن زيادة التخفيضات.
وتحرك التحالف الأسبوع الماضي لتأجيل الاجتماع بهدف تسوية الخلافات بشأن أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
ويقول محللون إن الإنتاج القوي من جانب الدول غير الأعضاء في أوبك مثل الولايات المتحدة يزيد من الضغوط على الأسعار.

اقرأ أيضا

شقق سكنية مباعة
7:11 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أكثر المناطق وأقلها بيعًا للشقق السكنية في المملكة حتى أكتوبر 2023

ضباب
6:04 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من تكوّن الضباب على مكة والرياض ومعظم المناطق

استخدام الفضاء الخارجي
5:51 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مناقشة توقيع اتفاقية سعودية أمريكية للتعاون في الفضاء للأغراض السلمية

مواقيت الصلاة
3:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار غزيرة على فيفا بمنطقة جازان

الدفاع المدني في "الحجرة" يحرر إصبع شخص علق في قطعة معدنية

أمير القصيم: الجمعيات الأهلية والخيرية كيانات للعمل الخيري وليست للوجاهة

عاجل.. التقديم يبدأ اليوم وينتهي بعد غد .. وظائف شاغرة بقوات الدفاع الجوي

هل فكرت في هذا الأمر.. لماذا يُطلب من ركاب الطائرة غلق الجوالات؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التجارة اغلاق مستودع 7:00 م الأحد، 26 نوفمبر 2023

عاجل.. مداهمة مفاجئة من التجارة على عمالة مخالفة بمستودعين ومعمل.. ماذا وجد؟

F93PZA5XoAAQ5FH 8:09 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين

2023-11-01_16-53-06 5:11 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

التجارة تستدعي دراجات هارلي ديفيدسون .. وتكشف عن خطر كبير

أمطار-الطائف 2:27 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تعرف على أكثر المناطق تسجيلا لمياه الأمطار خلال 12 ساعة

اقرأ أيضا

ولي العهد
11:30 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أوكرانيا

طائرة هليكوبتر- الامارات
11:03 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

عاجل.. بمجالي خدمة العملاء والمبيعات.. وظائف شاغرة في عدة مطارات بالمملكة

الشيخ محمد الخضيري
10:42 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تكليف الشيخ محمد الخضيري وكيلًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي

هطول امطار وضباب
10:14 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

أمطار على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

شقق سكنية مباعة
7:11 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أكثر المناطق وأقلها بيعًا للشقق السكنية في المملكة حتى أكتوبر 2023

ولي العهد
6:25 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

اليوم.. 181دولة تقترع لاختيار المملكة لاستضافة "إكسبو 2030"

ضباب
6:04 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من تكوّن الضباب على مكة والرياض ومعظم المناطق

مواقيت الصلاة
3:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة.. اليوم الثلاثاء

حساب المواطن
2:03 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. عند صرف مكافأة لمستحق الدعم.. هل يؤثر ذلك على دخل المواطن؟

وزارة الدفاع
1:00 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. التقديم يبدأ اليوم وينتهي بعد غد .. وظائف شاغرة بقوات الدفاع الجوي