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وزير الدفاع ونظيره الأمريكي يستعرضان الشراكات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين

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وزير الدفاع
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بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

بحث العلاقات الثنائية

وقال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "التقيت معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، واستعرضنا علاقاتنا التاريخية، وأكدنا شراكتنا الإستراتيجية الدفاعية، ودور بلدينا الريادي في تحقيق السلم والأمن الدوليين".
وأضاف وزير الدافع "بحثنا المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، ورؤية بلدينا في حفظ الأمن ودعم الاستقرار.اضافة اعلان

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