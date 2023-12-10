الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إنذار من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة: صواعق رعدية وأمطار وسيول

أمطار مكة
أمطار مكة المكرمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون البرتقالي لأهالي منطقة مكة المكرمة، وبصفة خاصة العاصمة المقدسة، بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله.اضافة اعلان

أمطار وصواعق وبرد وسيول


وتشمل الحالة الجوية، هطول أمطار غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتشمل الحالة الجوية، العاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء اليوم الأحد، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حالة الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

أهم 10
10:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة وافدة ووفاة سائق حافلة الجبيل المدرسية

السديس
9:08 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"الشؤون الدينية بالحرمين" تدشن مبادرة "تأصيل مفهوم الوسطية والاعتدال"

WhatsApp Image 2023-12-10 at 7.35.42 PM
8:43 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إنجاز جديد .. فريق بحثي يحصل على براءة اختراع في مجال صناعة الأدوية من مخلفات التمور

الهوية الوطنية
7:53 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

هل يلزم حجز موعد عبر أبشر في حالة فقدان الهوية الوطنية؟

اقرأ أيضا

ضبط مواطن بحوزته حطب محلي معروض للبيع في مكة..وباكستاني بـ"شبو" في تبوك

لقطات متداولة لأمطار الخير جنوب مكة المكرمة

عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)

"تقييم" تحيل مخالفين إلى النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل

للحد من انتشار الأمراض بين الإبل.. نصيحة مهمة للمربين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 6 7:16 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة وأمطار وسيول على الرياض و7 مناطق

أمطار مكة 5:17 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. تنبيه عاجل من أمطار غزيرة على منطقة مكة حتى 6 مساءً

أمطار غزيرة 9:03 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة

يغيبؤ 6:55 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة العصف المطري من سحابة الرياض الغزيرة

اقرأ أيضا

ا
6:18 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

تنبيه للمزارعين من "حشرة الأنفاق".. هذا ما تفعله بالحمضيات

الجوازات
6:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. ضبط مزورَيْن بمطار الملك عبدالعزيز في جدة وهذا ما تم بحقهما

احكام
5:57 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إحكام: 5 متطلبات للتعديل الشكلي في طلبات تملك العقار

WhatsApp Image 2023-12-10 at 4.52.49 PM
5:56 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بحائل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
10:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة وافدة ووفاة سائق حافلة الجبيل المدرسية

حساب المواطن
9:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن لم ينزل له الدعم الشهري

حساب المواطن
8:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. "دفعة ديسمبر" .. الأكثر تداولا على حساب المواطن (تفاصيل وتنبيهات)

الهوية الوطنية
7:53 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

هل يلزم حجز موعد عبر أبشر في حالة فقدان الهوية الوطنية؟

حادث الجبيل
7:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. وفاة قائد سيارة حادث الجبيل المروع (تفاصيل جديدة مؤلمة)

تقييم
6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

"تقييم" تحيل مخالفين إلى النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل