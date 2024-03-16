إنذار أحمر على جازان وتنبيهات على المدينة والباحة.. والدفاع المدني يحذر

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذير أحمر على منطقة جازان، فيما حذر الدفاع المدني سكان المنطقة لتوخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها.



أمطار على المدينة المنورة:



أمطار على الباحة:



توقعات الأرصاد:



أمطار رعدية



حركة الرياح السطحية:



أيضا أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارًا خفيفة, تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية ، على المهد وبدر ووادي الفرع وينبع والعلا.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 من مساء اليوم.كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتساقط برد، على مدينة الباحة، محافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والأجزاء المجاورة لها.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة العاشرة مساءً.وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية ( طريف)، الجوف ( القريات)، و يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.