شاهد.. السيول تجري أنهارًا نتيجة غزارة الأمطار غرب المدينة

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استمرارًا للأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول أنهارًا نتيجة تساقط أمطار غزيرة غرب منطقة المدينة المنورة. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض غرب المدينة للسيول جارية بعد أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.





أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.





أمطار رعدية ورياح متربة على 5 مناطق



وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.