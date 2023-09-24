تحذير عاجل.. محلل طقس يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة مع أمطار غزيرة

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توقع محلل الطقس عادل القازنلي، أن تنخفض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري.

وحذر في تصريحات لـ "الإخبارية"، من توقعات بأن تشهد بعض مناطق المملكة أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة. اضافة اعلان

كما توقع تدني درجات الحرارة مع دخول الكتل الهوائية الباردة من الأطراف الشمالية الغربية، تتأثر بها معظم أجزاء ومناطق المملكة.

وأشار إلى أن الكتل الهوائية الشمالية، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى نحو اربع درجات مئوية.



أمطار ورياح مغبرة على هذه المانطق



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة المتوقعة، تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.





الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة



فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.وشددت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.