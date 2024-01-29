إنجاز جديد.. الصحة العالمية تكرّم المملكة لخلو منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية

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كرّمت منظمة الصحة العالمية، اليوم، في مقرها الرئيس في مدينة جنيف السويسرية، الهيئة العامة للغذاء والدواء بمناسبة حصولها على شهادة الاعتراف بخلو المنتجات الغذائية في المملكة من الدهون المتحولة الاصطناعية. اضافة اعلان





الصحة العالمية تكرم المملكة:

وجاء ذلك ضمن أول خمس دول في العالم إلى جانب (مملكة الدنمارك، جمهورية ليتوانيا، جمهورية بولندا، مملكة تايلند).وقدّم معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الأستاذ الدكتور هشام بن سعد الجضعي، خلال حفل التكريم، الشكر لمنظمة الصحة العالمية على جهودها في:- تعزيز الصحة العامة.- إطلاق مستهدفات من شأنها الإسهام في الحد من الإصابة بالأمراض المزمنة.وأشار إلى أنه انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي الذي يهدف إلى رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة وهو يتمتع بصحة وعافية، ليحظى بحياة عامرة وصحية، فقد عملت "الهيئة" على وضع إستراتيجيتها للغذاء الصحي والتغذية في عام 2017م، والتي هدفت إلى تعزيز النمط التغذوي الصحي للمجتمع، وتحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية.وذلك من خلال وضع سياسات لخفض محتوى المنتجات الغذائية من الملح والسكر والدهون، ومن أبرزها الإفصاح عن السعرات الحرارية في المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك خارج المنزل، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في الصناعات الغذائية، والتي تعد المصدر الرئيس للدهون المتحولة الاصطناعية، وذلك في الأول من يناير لعام 2020م.وأوضح معاليه أن المملكة حرصت على وضع منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات وتنفيذها بهدف تحسين النمط التغذوي، وتشجيع المستهلك في اختيار منتجات غذائية أكثر صحية من خلال إشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.وتقدر الوفيات الناتجة عن استهلاك الدهون المتحولة الاصطناعية حول العالم بحوالي 500 ألف حالة وفاة سنوياً، كما أنها تعدّ من أحد المسببات الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية.وأوضح أن "الهيئة" قامت باتخاذ خطوات إلزامية واسترشادية للحد من استهلاك الدهون المتحولة منذ عام 2015 م، حيث تم وضع حد أعلى للدهون المتحولة في منتجات الزيوت والسمنة لا يتجاوز (2 %) و(5 %) في المنتجات الغذائية الأخرى وصولًا إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا المصدر الرئيس للدهون المتحولة الاصطناعية في عام 2020م، مما أسهم في:- تعزيز صحة الفرد.- تقليل العبء الاقتصادي الناجم عن الأمراض التي تسببها هذه الدهون.- تسويق المنتجات الغذائية التي تصنع في المملكة دوليًا كونها تتميز بخلوها من الدهون المتحولة الاصطناعية.وفي الجانب العلمي تم تطوير مختبرات "الهيئة" للتحقق من خلو المنتجات الغذائية من الدهون المتحولة الاصطناعية.ونظرًا لتميز إجراءات المملكة في تطبيق أنظمة القضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية، تم تعيين المملكة ممثلةً بمدير إدارة الغذاء الصحي بالـ"الهيئة" فيصل بن فهد بن سنيد رئيسًا للفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية، إذ يعمل الفريق على تقييم طلبات الدول الأعضاء للحصول على شهادة اعتراف من منظمة الصحة العالمية بخلو المنتجات الغذائية في تلك الدول من الدهون المتحولة الاصطناعية.