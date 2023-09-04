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خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيسة تنزانيا

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشريفين
أ أ
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، إلى فخامة السيدة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

أحمد قطان

 قام بنقل الرسالة، معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامتها لمعاليه، اليوم، في العاصمة دار السلام.
 ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية تنزانيا الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما عبرت فخامتها عن تحياتها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

دعم طلب المملكة

 وأكدت فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال الاستقبال، دعم بلادها الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مرحبة بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام.
 وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة المملكة بالانابة لدى جمهورية تنزانيا المتحدة فهد الحربي.

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