تنبيه عاجل بشأن أعمال الصيانة بجسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بالخبر

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أصدرت أمانة المنطقة الشرقية تنبيهًا بشأن أعمال الصيانة بجسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بالخبر.



بدء أعمال الصيانة بجسر طريق الملك خالد بالخبر اضافة اعلان



تنفيذ عددًا من المشاريع التنموية



pic.twitter.com/YPnJMcG5zM تعلن #أمانة_المنطقة_الشرقية بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية عن البدء في أعمال الصيانة و استبدال فواصل تمدد جسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بمحافظة #الخبر لمدة 10 ايام إبتداء من يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024م، ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الطرق والجسور . #نعمل_لأجلكم February 1, 2024

وأوضحت أنه بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، فقد بدأت أعمال الصيانة واستبدال فواصل تمدد جسر طريق الملك خالد تقاطع الطريق الجنوبي بمحافظة الخبر لمدة 10 أيام.وأكدت أن ذلك يكون إبتداء من يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024م، ضمن جهود الأمانة لرفع كفاءة الطرق والجسور.وخلال العام المنصرم 2023م، نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية، العديد من المشاريع التنموية بمحافظة الخفجي؛ لتحسين المشهد الحضري، وتفعيل جودة الحياة، وتقديم خدمات بلدية منهجية، وذلك ضمن جهودها لإيجاد بيئة صحية وعصرية تحقق راحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم.كما انتهت الأمانة من المشاريع المساندة، تضمنت صيانة وتشغيل شبكات تصريف مياه الأمطار بالمحافظة، ودراسات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، التي على إثرها وضعت خطة انتشار معدات وعمالة تم توزيعها حسب الجداول المعدة، لمتابعة العمالة، وأعمال الرفع المختلفة.