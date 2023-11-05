إطلاق خدمة توصيل الأدوية لمرضى عبر البريد السعودي

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أطلقت شبكة القطيف الصحية، اليوم الأحد، خدمة توصيل الأدوية عبر البريد السعودي "سُبل"، لمستفيدي مستشفى الأمير محمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية بدون أي مقابل. اضافة اعلان

وأوضحت إدارة المستشفى، أن إطلاق هذه الخدمة في إطار تحسين جودة الحياة للمرضى وتحقيق سُبل الراحة لهم، وضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.





ضوابط صرف الأدوية





6 أشهر صلاحية الوصفة الطبية





المبادرة تشمل الأدوية فقط



خدمة البريد الدوائي





العنوان الوطني للمريض



مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك الأدوية المخدرة والخاضعة للرقابة، فيجب الحضور لاستلامها مع إحضار الهوية الوطنية حسب المتبع نظاما.بيّنت إدارة المستشفى ضوابط صرف الأدوية للمرضى المستفيدين المستحقين لإعادة الصرف الشهري نظاميًا، وهم من لديهم ملف طبي نشط ووصفة أدوية نشطة.وأكدت أنه في حال مضى أكثر من 6 أشهر على الوصفة دون صرف «لمرضى الأمراض المزمنة»، لن يتم تجديدها إلا بعد مراجعة المريض للمستشفى ومقابلة الطبيب الاستشاري وليس العيادة الشاملة.وبيّنت أنه في حال انتهاء صلاحية الوصفة لن تصرف، مشددة على ضرورة إدخال كامل البيانات الصحيحة للمريض ليتم صرف العلاج وتسليمه للمريض، مشيرًا إلى أنه يتم توصيل الدواء في غضون 3 إلى 5 أيام دون احتساب عطلة نهاية الأسبوع.وأكدت إدارة المستشفى إلى أن المبادرة تشمل الأدوية فقط، دون المستلزمات الصيدلانية الأخرى، والتي تصرف من أقسام خارج الصيدلية.مشيرة إلى أنه يجب تعبئة النموذج لإعادة صرف العلاج قبل أسبوع من نفاد الكمية، ويجب تعبئة الرابط بالأرقام الإنجليزية وعدم وضع فواصل أو مسافات بين الأرقام، والتأكد من الضغط على إرسال في آخر النموذج .يذكر أن خدمة البريد الدوائي أطلقت في عام 2020 بالتعاون مع وزارة الصحة، لتسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها.وذلك من خلال توصيل الأدوية إلى مقر المريض عبر أسطول متكامل من مركبات توصيل الميل الأخير ونقلها بطرق سليمة وآمنة، حيث تجهز الأدوية بعد التأكد من صحة الوصفة والجرعات في صيدلية المستشفى.ثم تسلم لموظف البريد السعودي "سبل"، الذي يقوم بتوصيلها حسب العنوان الوطني للمريض في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.