إطلاق خدمة توصيل الأدوية لمرضى عبر البريد السعودي

أطلقت شبكة القطيف الصحية، اليوم الأحد، خدمة
توصيل الأدوية عبر البريد السعودي "سُبل"، لمستفيدي مستشفى الأمير محمد
بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية بدون أي مقابل.
وأوضحت إدارة المستشفى، أن إطلاق هذه الخدمة في إطار تحسين جودة الحياة للمرضى وتحقيق سُبل الراحة لهم، وضمن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.
مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك الأدوية المخدرة
والخاضعة للرقابة، فيجب الحضور لاستلامها مع إحضار الهوية الوطنية حسب المتبع
نظاما.
ضوابط صرف الأدوية
بيّنت إدارة المستشفى ضوابط صرف الأدوية للمرضى المستفيدين المستحقين لإعادة الصرف الشهري نظاميًا، وهم من لديهم ملف طبي نشط ووصفة أدوية نشطة.
وأكدت أنه في حال مضى أكثر من 6 أشهر على
الوصفة دون صرف «لمرضى الأمراض المزمنة»، لن يتم تجديدها إلا بعد مراجعة المريض
للمستشفى ومقابلة الطبيب الاستشاري وليس العيادة الشاملة.
6 أشهر صلاحية
الوصفة الطبية
وبيّنت أنه في حال انتهاء صلاحية الوصفة لن تصرف، مشددة على ضرورة إدخال كامل البيانات الصحيحة للمريض ليتم صرف العلاج وتسليمه للمريض، مشيرًا إلى أنه يتم توصيل الدواء في غضون 3 إلى 5 أيام دون احتساب عطلة نهاية الأسبوع.
وأكدت إدارة المستشفى إلى أن المبادرة تشمل
الأدوية فقط، دون المستلزمات الصيدلانية الأخرى، والتي تصرف من أقسام خارج
الصيدلية.
المبادرة تشمل
الأدوية فقط
مشيرة إلى أنه يجب تعبئة النموذج لإعادة صرف العلاج قبل أسبوع من نفاد الكمية، ويجب تعبئة الرابط بالأرقام الإنجليزية وعدم وضع فواصل أو مسافات بين الأرقام، والتأكد من الضغط على إرسال في آخر النموذج .
خدمة البريد
الدوائييذكر أن خدمة البريد الدوائي أطلقت في عام 2020
بالتعاون مع وزارة الصحة، لتسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية وتحسين
جودتها.
وذلك من خلال توصيل الأدوية إلى مقر المريض عبر أسطول متكامل من مركبات توصيل الميل الأخير ونقلها بطرق سليمة وآمنة، حيث تجهز الأدوية بعد التأكد من صحة الوصفة والجرعات في صيدلية المستشفى.