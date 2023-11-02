الأول من نوعه.. تأهل "سبل" لجائزة أفضل مكتب مشاريع في العالم

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تأهلت مؤسسة البريد السعودي "سبل" للمنافسة على لقب أفضل مكتب إدارة مشاريع في العالم، وذلك بعد حصولها على جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادئ. اضافة اعلان





أفضل مكتب إدارة مشاريع



انطلاقاً من رؤية طموحة نحو الارتقاء بمستوى خدماتنا على كافة الأصعدة، وبإنجازٍ فريدٍ من نوعه؛ نحتفي بحصول #سبل على جائزة "أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادي" والمقدمة من قبل التحالف العالمي لمكتب إدارة PMOGA، ونتطلع لمزيدٍ من الإنجازات العالمية الرائدة.… pic.twitter.com/vn6675CQtW October 31, 2023

إنجازات متتالية



مركز لوجستي عالمي



وقالت "سبل" على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي إكس: "انطلاقاً من رؤية طموحة نحو الارتقاء بمستوى خدماتنا على كافة الأصعدة، وبإنجازٍ فريدٍ من نوعه؛ نحتفي بحصول سبل على جائزة "أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادي" والمقدمة من قبل التحالف العالمي لمكتب إدارة PMOGA، ونتطلع لمزيدٍ من الإنجازات العالمية الرائدة".ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه الذي تحققه جهة حكومية سعودية، من ناحية تطبيق أفضل الممارسات والإستراتيجيات والمنهجيات الخاصة بمكتب إدارة المشاريع، وفقًا لصحيفة "اليوم".كما يعد الحصول على هذه الجائزة التي ستقدم من مكتب إدارة المشاريع العالمية خلال الحفل السنوي الذي سيقام في الرابع من ديسمبر 2023 بمدينة باريسلتوزيع، الأول من نوعها على مستوى القارة.ويعكس تطبيقًا والتزامًا بأعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات، وتحسين أداء المشاريع، لتمكين التحول والدعم المستمر والذي كان له دور كبير في تحقيق البريد السعودي "سبل" العديد من الجوائز.ويتوج هذا الإنجاز سلسلة من الإنجازات السابقة لسبل، ويعكس سعيها الحثيث لتطوير الأفراد والأقسام المختلفة التي تندرج تحت منظومتها لمواكبة أحدث وأفضل الممارسات في جميع الخدمات والمنتجات وأساليب الإدارة وتنفيذ الأعمال والإشراف عليها وتقديمها للعالم.وسيدعم هذا الأمر ويشجع القطاعات المختلفة للارتقاء بجودة الأعمال وإدارتها على جميع الأصعدة، وتمكين خطة تحول المملكة إلى مركز لوجستي عالمي في إطار رؤية المملكة 2030.