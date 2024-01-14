إصابات وحالة وفاة وأضرار مادية إثر حريق بمحطة وقود في تبوك

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باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الأحد، إخماد حريق إثر اشتعال لحظي في محطة وقود في تبوك.





إخماد حريق في تبوك اضافة اعلان



الدفاع المدني، إخماد حريق في حاويات بميناء الدمام، على ما أفادت مراسلة فضائية "الإخبارية".

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس أن فرق الدفاع المدني في تبوك، أخمدت حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.وقبل ساعات، باشر

وباشرت فرق الدفاع المدني، الحريق الذي اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم.





تفاصيل الحادث



وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية الدفاع المدني بالدمام، بلاغًا حول الحريق الذي شب صباح اليوم، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء للتعامل معه.وتسبب الحريق في انبعاث كميات كثيفة من الدخان الأسود الذي غطى سماء موقع الحادث.وقالت مديرية الدفاع المدني، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.