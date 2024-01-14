تحذير عاجل من أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة والرياض وهذه المناطق لـ9 مساءً

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار مصحوبة برياح قوية وصواعق رعدية على عدد من مناطق المملكة.

اضافة اعلان



أمطار وأتربة مثارة على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة عسير، وتشمل "البراك والفحمة".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعويقيلة وعرعر".3 - منطقة الجوف، وتشمل "طبرجل والقريات ودومة الجندل وسكاكا".4 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وضباء ونيوم شرما وتبوك وتيماء".5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة والعاصمة المقدسة والعرضيات والطائف وأضم وميسان والليث والشعيبة والقنفذة ".6 - المنطقة الشرقية، وتشمل "الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأي تنورة والأحساء والعديد وبقيق".7 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء وشقراء ورماح ومرات".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.