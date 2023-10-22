إدارة التحريات بشرطة الرياض تقبض على 3 أشخاص لتنفيذهم عمليات احتيال مالي

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمين من الجنسيتين المصرية والهندية ومواطن، لتنفيذهم عمليات احتيال مالي بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات عامة، ونشر وثائق رسمية، وضبط بحوزتهم شرائح اتصال ومبالغ مالية.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
منطقة الجوف
وقبل ذلك، قبضت شرطة منطقة الجوف على (9) مواطنين لاتخاذهم منزلين وكرين لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
جهود أمنية
وفي وقت سابق، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط تهريب 85 كيلوجرامًا من نبات القات
ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 85 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
القبض على 4 مهربين لمادة الحشيش
وفي جازان، قبضت شرطة محافظة العارضة بمركز الضبط الأمني بالخطوة على 4 أشخاص لترويجهم 43 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
ضبط إثيوبي لترويجه مواد مخدرة
كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه نبات القات المخدر بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (3) أشخاص لتنفيذهم عمليات احتيال مالي. pic.twitter.com/yHmgRqRzVa— الأمن العام (@security_gov) October 22, 2023