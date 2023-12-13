الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إحكام: 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

عقارات
منصنة إحكام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، بالتفصيل، شروط قبول طلبات تملك العقارات.

شروط قبول طلبات تملك العقاراتاضافة اعلان


ومن أهم شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:

1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.
4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

كذلك حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "منصة إحكام"، متطلبات التقديم على التعديلات الشكلية التي تنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات. عبر عبر منصة .

متطلبات التقديم على التعديلات الشكلية

- صك تملك نهائي
- هوية مقدم الطلب
- رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام
- هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة
- تسجيل حساب في منصة إحكام

أما عن خطوات التسجيل فتشمل التالي:

1- التسجيل في منصة إحكام
2- تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة
3- مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة
4- متابعة حالة الطلب في المنصة


"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

عاجل.. 6 درجات تحت الصفر.. لماذا "طريف" الأكثر برودة في المملكة منذ 30 عاماً؟

تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني غدًا بـ (القنفذة، القوز، حلي، الليث، أضم)

شاهد.. المسجد الحرام تحت زخات أمطار الخير

حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 160 كيلوجرامًا من المخدرات

عاجل.. أهم 10.. أوامر ملكية عاجلة وقرار من النيابة بشأن مطلق النار على حيوان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ايجار 2:39 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

بدءا من الشهر المقبل.. آلية جديدة لدفع الإيجارات

احكام 5:57 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إحكام: 5 متطلبات للتعديل الشكلي في طلبات تملك العقار

منصة إحكام 5:25 م الأحد، 03 ديسمبر 2023

"إحكام" تكشف الفرق بين طلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صكّ الإستحكام

اقرأ أيضا

خادم الحرمين (11)
9:42 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

تعيينات وإعفاءات.. صدور عدد من الأوامر الملكية

خطبة الجمعة من المسجد الحرام
9:09 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

"الحج والعمرة" تكشف عن خطوات مهمة للتعامل مع المفقودات في المسجد الحرام

أمطار المملكة
9:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه من الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: أمطار غزيرة وسيول وبرد وضباب وصواعق رعدية

وزير الخارجية
8:55 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

وزير الخارجية يلتقي المفوض السامي لشؤون اللاجئين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

عقارات
1:15 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

إحكام: 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

أمطار مكة المكرمة
1:01 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة على مكة والمدينة ومحافظة صوير بالجوف

دعاء - الحج - المسجد الحرام
12:55 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

الأربعاء 29 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في أبها

IMG-20231212-WA0010
12:32 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

على المكشوف.. تقرير يفضح تسليح الجيوش الأوروبية

تطبيق-توكلنا-السعودية
12:03 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. توكلنا: 4 مميزات لخدمة استعراض بطاقة المتقاعد لعملاء التأمينات

الامن العام - القبض على مواطن - ارشيفية
11:48 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

القبض على مواطن أطلق النار على حيوان تنفيذًا لقرار النيابة العامة