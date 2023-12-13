إحكام: 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

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حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، بالتفصيل، شروط قبول طلبات تملك العقارات.





شروط قبول طلبات تملك العقارات اضافة اعلان



5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات#إحكام pic.twitter.com/vYIofcZzNC — إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) December 12, 2023

ومن أهم شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.كذلك حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "منصة إحكام"، متطلبات التقديم على التعديلات الشكلية التي تنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات. عبر عبر منصة .متطلبات التقديم على التعديلات الشكلية- صك تملك نهائي- هوية مقدم الطلب- رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام- هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة- تسجيل حساب في منصة إحكامأما عن خطوات التسجيل فتشمل التالي:1- التسجيل في منصة إحكام2- تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة3- مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة4- متابعة حالة الطلب في المنصة