إحكام: 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

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حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، بالتفصيل، شروط قبول طلبات تملك العقارات.
شروط قبول طلبات تملك العقارات
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ومن أهم شروط قبول طلبات تملك العقارات وفقًا لمنصة إحكام ما يلي:
1- تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444هـ
2- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.
3- أن يكون العقار محل طلب التملك تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9/11/1387هـ.
4- يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائي، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي.
5- تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.
كذلك حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "منصة إحكام"، متطلبات التقديم على التعديلات الشكلية التي تنظرها لجان النظر في طلبات تملك العقارات. عبر عبر منصة .
متطلبات التقديم على التعديلات الشكلية
- صك تملك نهائي
- هوية مقدم الطلب
- رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام
- هوية ممثل صاحب الطلب بالوكالة
- تسجيل حساب في منصة إحكام
أما عن خطوات التسجيل فتشمل التالي:
1- التسجيل في منصة إحكام
2- تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة
3- مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة
4- متابعة حالة الطلب في المنصة
5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات#إحكام pic.twitter.com/vYIofcZzNC— إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) December 12, 2023
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