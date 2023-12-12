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بدءا من الشهر المقبل.. آلية جديدة لدفع الإيجارات

ايجار
منصة إيجار
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أوضح تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أن دفع الإيجار سيكون عبر منصة إيجار فقط، اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك للحدِّ من أي مخالفات تتعلَّق بالبيانات.اضافة اعلان

وفي التفاصيل، قال المفرج خلال تصريحات صحفية إنَّ العقوبات الخاصة بنظام السوق العقاري، تقضى بإيقاف المخالف بشكل مباشر، ولكن ينصُّ النظام أنَّه في حالة وجود شبهة أو جناية أو مخالفة في نظام آخر أشد، يتم إحالته للجهات الأمنية؛ حتى يكون هناك عقوبة أشد في حالة ثبوت الشبهة، وفقا لـ"المدينة".

8 مليون عقد إيجار


وتابع: إنَّ تسجيل 8 ملايين عقد إيجاري من خلال منصة إيجار، يعني ثقة المتعاملين في السوق العقاري بتوثيق عقودهم عن طريق منصة إيجار، المنصة الرسمية للتعاملات التجارية في المملكة، وهذا الرقم يمثل نقلة مهمَّة فى ربط العلاقة بين أطراف السوق العقاري، ويعكس قوة ومتانة المنصة وخلوها من أي اختراقات تقنية. ‏

عقد الإيجار الساري


وشدد برنامج إيجار المسؤول عن تنظيم القطاع العقاري أنَّه لا يحق للمالك إنهاء عقد إيجار ساري المدة إلَّا بموافقة الطرفين، أو جود أمر قضائي. جاء ذلك بعد استفسار من احد ملاك العقارات عن كيفية إنهاء عقد مستأجر ساري المدة لعدم التزامه بسداد الإيجار الشهري في الوقت المحدد، كذلك قيامه بإزعاج الجيران.

من جهته، أكدت هيئة العقار أنَّ إيجار مكَّن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، ومنها المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة؛ ممَّا أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.



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