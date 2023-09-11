خلل خطير في 200 سيارة جينسيس وهيونداي

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 203 سيارات بسبب وجود خلل فيها، قد يزيد من خطر وقوع الإصابة.

والسيارات التي جرى استدعاؤها هي من طراز جينسيس "G90" (98 سيارة)، وهيونداي "Azera" (119 سيارة)، موديل التصنيع 2022 – 2023.

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خلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية





نعلن عن

🚘 جينسيس "G90"

🚘 هيونداي "Azera"

🗓 2022 - 2023

🔻 لخلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الاصابة.https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/rwMO2Js6tS لسلامتكم ..نعلن عن #استدعاء 203 مركبات🚘 جينسيس "G90"🚘 هيونداي "Azera"🗓 2022 - 2023🔻 لخلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الاصابة. #سلمني_واسلم September 11, 2023

وأرجعت الوزارة ذلك إلى وجود خلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.ودعت الوزارة مالكي السيارات لمراجعة شركات الوعلان، المجدوعي، ومحمد يوسف ناغي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.