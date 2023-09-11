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خلل خطير في 200 سيارة جينسيس وهيونداي

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 203 سيارات بسبب وجود خلل فيها، قد يزيد من خطر وقوع الإصابة.
والسيارات التي جرى استدعاؤها هي من طراز جينسيس "G90" (98 سيارة)، وهيونداي "Azera" (119 سيارة)، موديل التصنيع 2022 – 2023.

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خلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية

وأرجعت الوزارة ذلك إلى وجود خلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.
ودعت الوزارة مالكي السيارات لمراجعة شركات الوعلان، المجدوعي، ومحمد يوسف ناغي لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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