أخبار السعودية.. حساب المواطن للمُعالجين بالخارج وضريبة السلع الانتقائية وضبط مواطن بهذه التهمة

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً ، والتي جاء أبرزها كالتالي:
سفير المملكة لدى إيران يُقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني
قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعيَّن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية عبدالله بن سعود العنزي، نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.
تنويه مهم من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة للعلاج
أعلن حساب المواطن، أن المستفيدين المتواجدين خارج المملكة للعلاج ينطبق عليهم شروط صرف الدعم.
بالأسماء.. "الشورى" يُعيد تشكيل لجانه المتخصصة
أعاد مجلس الشورى اليوم الاثنين تشكيل لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة للمجلس.
"الزكاة" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهري يوليو وأغسطس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَي يوليو وأغسطس الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى.
ضبط مواطن بعسير ارتكب هذا الفعل على مواقع التواصل
قبضت دوريات الأمن بمنطقة عسير على مواطن نشر محتوى مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
47 في الدمام.. أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة اليوم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
إغلاق جزئي.. "أمانة الشرقية" تبدأ أعمال صيانة 4 جسور بهذه الطرق
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن البدء بأعمال صيانة 4 جسور بطريق الأمير محمد بن فهد و صيانة فواصل التمدد ووسائل السلامه المرورية بها.